В АлтГТУ пройдет полуфинал студенческого чемпионата мира по программированию

Новости 29.11.2018 0:25 49

1-3 декабря в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова организуются полуфинальные соревнования командного студенческого чемпионата мира по программированию. Одновременно полуфинал пройдет в АлтГТУ и Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики.

Мероприятие состоится в рамках Международной молодежной недели информатики и программирования, объявленной Министерством науки и высшего образования РФ.

Соревнования студенческого полуфинала чемпионата мира по программированию пройдут в воскресенье, 2 декабря, с 13:30. Итоги подведут в понедельник, 3 декабря, в 12:00.

В полуфинальных соревнованиях студенческого чемпионата мира по программированию заявлено около 60 команд из Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, Киргизии. Алтайский край будут представлять пять команд, из них четыре команды Алтайского государственного технического университета и одна команда из Рубцовского индустриального института (филиала АлтГТУ). По условиям конкурса участники должны будут решить от 11 до 12 задач в течение пяти часов, потратив наименьшее количество времени и попыток.

Одновременно полуфинал чемпионата пройдет в Санкт-Петербурге, Барнауле, Тбилиси и в Алма-Ате.

Лучшие команды примут участие в финале международного чемпионата, который пройдет в Португалии с 31 марта по 5 апреля. За право поездки поборются более чем 50 тыс. студентов из более чем трёх тыс. университетов 111 стран мира.

8-10 декабря в АлтГТУ состоится Всероссийская командная олимпиада школьников по информатике и программированию.

Добавим, с 1996 года Алтайский государственный технический университет становится площадкой для проведения полуфинальных соревнований для команд вузов Сибирского региона. Команда АлтГТУ шесть раз выходила в финал соревнований, который в разное время проходили в Китае, США, Канаде, Швеции, Польше и Санкт-Петербурге. В 2006 году студенты АлтГТУ стали обладателями золотой медали чемпионата мира по программированию, а в 2009 году завоевали серебро.