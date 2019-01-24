Россельхозбанк объявил финансовые результаты за девять месяцев 2018 года по МСФО

Новости 29.11.2018 2:50 56

АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за девять месяцев 2018 года.

В течение отчетного периода Группа обеспечивала рост кредитного портфеля, уделяя особое внимание качеству вновь выдаваемых кредитов, как предприятиям из приоритетных отраслей экономики, включая АПК, так и заемщикам в других отраслях, представляющих для Группы стратегический интерес. Группа формировала устойчивую ресурсную базу в необходимом объеме благодаря развитию продуктов и услуг в области розничного и корпоративного бизнеса. Активная клиентская работа способствовала наращиванию операционного дохода Группы.

Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) за девять месяцев 2018 года увеличился на 15,2% (+299,2 млрд рублей) и составил 2,268 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос относительно конца 2017 года на 14,5% (+232,7 млрд рублей) и составил 1,838 трлн рублей. Ссудная задолженность физических лиц увеличилась с начала 2018 года на 18,3% (+66,5 млрд рублей) до 429,9 млрд рублей.

Размер активов Группы на конец третьего квартала 2018 года превысил 2,825 трлн рублей, что с учетом эффекта перехода на МСФО (IFRS) выше уровня начала года на 19 млрд рублей (+0,7%).

Депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 46,5 млрд рублей (+2,1%) и составили 2,250 трлн рублей. Средства юридических лиц уменьшились на 65,7 млрд рублей (-4,9%) до 1,280 трлн рублей, что объясняется плановым выбытием краткосрочных средств нескольких крупных клиентов в третьем квартале. При этом депозиты и остатки на счетах физических лиц выросли с начала года на 112,2 млрд рублей (+13,1%) до 969,8 млрд рублей.

Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов возросла с 81,7% до 82,9%. Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 30 сентября 2018 года составило 100,8%.

Доля средств, привлеченных Группой на международном рынке капитала, в совокупных обязательствах Группы сократилась с 5,3% до 1%. Средства Банка России в пассиве Группы уменьшились на 7,8% до 19,8 млрд рублей.

Чистый процентный доход Группы увеличился на 14,1% – до 55,0 млрд рублей по сравнению с 48,2 млрд рублей за девять месяцев 2017 года.

Чистый комиссионный доход был увеличен на 8,1% – до 16,0 млрд рублей в сравнении с 14,8 млрд рублей за аналогичный период времени 2017 года.

Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) составило в январе-сентябре 2018 года 49,2% против 48,2% по итогам девяти месяцев 2017 года.

Чистый убыток группы составил 9,6 млрд рублей, что ниже убытка за январь-сентябрь 2017 года (убыток 12,3 млрд рублей). Отрицательный финансовый результат связан с формированием дополнительных резервов в рамках структурирования сделок по урегулированию проблемной задолженности.

Собственный капитал Группы (по балансу) на конец сентября 2018 года составил 109,7 млрд рублей, что с учетом корректировки в связи с переходом на стандарт МСФО (IFRS) 9 выше уровня начала года на 2,5 млрд рублей (на 2,3%).

Показатель достаточности капитала Н1.0 на 01.10.2018 (в соответствии с требованиями Банка России) составил 14,1%.

Россельхозбанк, являясь опорным банком АПК, по итогам девяти месяцев 2018 года справился с выполнением обязательств по кредитной поддержке агропромышленного комплекса с учетом государственных задач по обеспечению ускоренного импортозамещения и наращиванию экспортного потенциала страны, а также увеличил объемы финансирования других приоритетных отраслей. При этом Банк продолжил работу, направленную на повышение эффективности своей деятельности и качества кредитного портфеля.