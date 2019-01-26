Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае

Новости 29.11.2018 1:45 55

Алтайские синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории региона. Водителей просят воздержаться от дальних поездок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В регионе 29 ноября ожидаются мокрый снег, сильный ветер, местами метель и гололёд. Ветер может усилиться до 23 метров в секунду.

Пешеходам следует с осторожностью передвигаться в период сильного гололёда. Владельцам авто необходимо помнить, что в непогоду автомобиль нужно парковать в гараже, а при его отсутствии - оставлять вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. Если метель застала водителя в дороге, следует уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой.