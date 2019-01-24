Троих подростков обвинили в угоне мопеда и автомобиля в Рубцовске

Новости 29.11.2018 2:15 41

Трое подростков из Рубцовска обвиняются в угоне мопеда и автомобиля. В отношении несовершеннолетних завершено расследование уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

Следователи установили, что в июне текущего года 15-летний рубцовчанин угнал соседский мопед марки Racer из подъезда дома и до утра катался на нем по городу. А спустя месяц малолетний преступник предложил своим несовершеннолетним друзьям прокатиться по ночному городу на автомобиле марки «Москвич 412», который был припаркован в одном из жилых дворов. Подростки металлическим предметом открыли дверь машины и откатили ее на значительное расстояние, где попытались завести, но не смогли этого сделать и убежали с места происшествия.

В ходе предварительного следствия подростки признали свою вину в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.