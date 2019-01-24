Экс-начальник миграционного пункта полиции на Алтае ответит в суде за взятки

Новости 29.11.2018 14:11 47

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника миграционного пункта полиции по Солтонскому району Межмуниципального управления МВД России «Бийское». Его обвиняют в получении взятки и незаконной выдаче паспортов иностранцам.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, перед судом по данному делу также предстанет 46-летний житель Солтонского района, обвиняемый в даче взятки должностному лицу в крупном размере и за пособничество в незаконной выдаче паспортов иностранцам.

С июля 2013 по ноябрь 2017 года экс-начальник миграционного пункта полиции получал в качестве взятки деньги, в том числе через обвиняемого посредника за незаконное оформление, выдачу и замену паспортов гражданина РФ лицам без гражданства и иностранцам.

При этом обвиняемый сам оформлял и изготавливал паспорта, которые передавал через посредника иностранцам. Стоимость одного паспорта варьировалась от 15 до 100 тысяч рублей. За указанный период экс-начальник миграционного пункта полиции получил в качестве взятки более 2 млн 300 тыс. рублей.

Обвиняемые полностью признали свою вину. Уголовное дело направлено в суд.