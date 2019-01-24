Бийчанок, попавших в трудные обстоятельства, обучают вопросам профилактики ВИЧ

Новости 29.11.2018 14:47 36

23 ноября специалист по соцработе КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом, филиал в г. Бийске» Юлия Пронина провела групповую встречу с женщинами, находящимися в трудной жизненной ситуации. Данная встреча проходила в Комплексном Центре социального обслуживания населения Бийска, где в социальной гостиной проживает эта группа женщин.

Мероприятие было организовано в формате тренинга по обучению и развитию навыков, и посвящено проблеме ВИЧ – инфекции и ее профилактики.

Женщины активно принимали участие в обсуждении темы, задавали множество вопросов по путям передачи ВИЧ и как уберечь себя от инфицирования. Посмотрели и обсудили фильмы по вопросам ВИЧ-инфекции.

За более подробной информацией обращаться в отдел эпидемиологии и профилактики. Тел: 8(3854) 447873.