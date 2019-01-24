Скандальная автомойка на Ползунова в Барнауле может задержаться до весны

Новости 29.11.2018 15:13 37

Автомойку на Демидовской площади в Барнауле в этом году могут не демонтировать. Владелец объекта Евгений Чертов попросил суд дать ему несколько месяцев на подготовку документов.

Как стало известно после очередного судебного заседания, предприниматель предложил приостановить разбирательство и пойти на мировую. Как сообщают «Вести 22», бизнесмену нужно четыре месяца, чтобы подготовить все документы. Сносить автомойку он не передумал.

Даст ли суд такую отсрочку станет ясно 4 декабря, когда состоится следующее заседание.

На прошлом судебном заседании Евгений Чертов обещал демонтировать автомойку до 20 ноября, однако, как писал «Политсибру», этого не произошло.

Напомним, иск к бизнесмену предъявил комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Чиновники настаивали, что автомойка построена незаконно и ее необходимо снести. На углу Демидовской площади она появилась в начале августа. Как рассказывали «Политсибру» владельцы автомойки, идею они обдумывали два года и советовались со многими архитекторами города о том, как лучше вписать ее существующий ансамбль.