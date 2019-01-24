Новосибирский губернатор без «политической подоплеки» поддержит Локтя на выборах мэра

Новости 16.01.2019 19:09 102

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил свое намерение поддержать выдвижения Анатолия Локтя на второй срок мэра региональной столицы. Он подчеркнул, что никакой «политической подоплёки» в их отношениях нет.

Как пишет Тайга.инфо, в 2018 году Травников заявил о поддержке Локтя на выборах мэра, после того, как тот отказался выдвигаться в губернаторы. КПРФ не выставила соперника единороссу.

«Сегодня даже отъявленные критики не могут найти политических оттенков в наших отношениях» - отметил губернатор.

15 января вместе они поставили задачи на 2019 год перед сотрудниками мэрии. По данным издания, выступления обоих в сумме заняли почти полтора часа. Губернатор заявил, что будет и впредь поддерживать долгосрочные проекты развития Новосибирска.

Напомним, выборы мэра Новосибирска пройдут в сентябре 2019 года.