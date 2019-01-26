В Новосибирске создадут отдел по расследованию «дел врачей»

Новости 29.11.2018 15:45 47

Следственный комитет России занимается созданием специального отдела в Новосибирске по расследованию ятрогенных преступлений. Ятрогенные преступления— это термин, обозначающий действия медицинского работника, повлекшие смерть или вред здоровью пациента, сообщила «Тайга.Инфо».

Приказ об изменении штата центрального ведомства уже подписал глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. Руководитель юридического департамента правозащитной организации «Русь сидящая» Алексей Федяров написал в Facebook о том, отделения центрального аппарата по расследованию преступлений врачей создаются в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. Все отделения будут состоять из одного руководителя и трёх следователей по особо важным делам. Отел в центральном аппарате будет больше - один руководитель и восемь следователей.

Напомним, в Новосибирске расположено Пятое управление Следственного комитета РФ. Подразделение занималось резонансным делом экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, а также бывших заместителей ушедшего в отставку главы Кузбасса Амана Тулеева.