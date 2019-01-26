В Барнауле впервые появится единый проездной билет

Новости 29.11.2018 16:25 59

С 2019 года в Барнауле появится проездной билет «Единый на 60 дней». Билет даст возможность рассчитываться в трамваях, троллейбусах и автобусах большой вместимости, сообщили в городской администрации.

В городе будут продавать единые проездные двух вариантов: на 20 или на 42 поездки. Срок использования - 60 дней с момента пополнения транспортной карты. По истечении этого срока остаток поездок аннулируется. При повторном пополнении карты поездки суммируются, а срок действия карты продляется до 60 дней с момента пополнения. Если карта рассчитана на 20 поездок, то это количество можно увеличить до 40 поездок. Аналогичная схема и с билетом на 42 поездки – можно увеличить до 84.

Единый проездной будет действовать только в черте Барнаула. Активировать тарифный план можно на карты вида «Транспортная», а также на транспортные брелоки и браслеты.