Алтайский суд принял решение по факту нападения хищника на ребенка

Новости 29.11.2018 16:59 37

Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда 13 ноября рассмотрела гражданское дело по иску отца ребенка, на которого напал волк в барнаульском зоопарке «Лесная сказка». Иск о взыскании компенсации морального вреда частично удовлетворён, сообщили в пресс-службе Алтайского краевого суда.

Отец мальчика обратился в суд с иском к руководству зоопарка о взыскании в свою пользу и пользу несовершеннолетнего сына о компенсации морального вреда по 400 тыс. рублей каждому пострадавшему.

Индустриальный районный суд Барнаула 14 августа исковые требования удовлетворил частично. С зоопарка взыскали компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей – 100 тыс. рублей за травму ребенка и 50 тыс. рублей за травму отца мальчика. Но барнаулец подал апелляцию в Алтайский краевой суд о взыскании компенсации в полном объёме.

«Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда согласилась с выводами суда о размере компенсации морального вреда и квалификации действий истца как грубая неосторожность. При этом суд принял во внимание, что в момент причинения малолетнему М. травмы в крови Б. обнаружено 0,4% промилле этилового спирта. В связи с этим судебная коллегия сделала вывод об отсутствии со стороны Б. как родителя несовершеннолетнего ребенка должного контроля за его поведением. Отвлекаясь на дочь, которая полезла в цветочную клумбу, истец не проявил должной осмотрительности, не взял сына за руку, мог предвидеть вероятность наступления вредоносных последствий своего поведения, однако легкомысленно рассчитывал на их ненаступление», - пишут на сайте Алтайского краевого суда.

Также отмечается, что травма отца связана с его действиями по освобождению руки сына из пасти волка, а также нападением второго волка в данный момент.

Апелляционная инстанция оставила без удовлетворения апелляционную жалобу отца ребенка.