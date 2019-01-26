Бюджет Алтайского края на 2019-2021 годы прошел второе чтение в АКЗС

Новости 29.11.2018 17:15 52

28 ноября на 26-ой сессии депутаты АКЗС приняли во втором чтении проект бюджета Алтайского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. В бюджете на следующий год были учтены значительные корректировки, внесенные в период между двумя чтениями – были дополнительно распределены около 10 млрд рублей.

Дело в том, что бюджет региона на 2019 год подрос на 9 млрд 970 млн рублей за счет выделения из федерального бюджета дополнительных средств краю. О том, как были распределены данные средства, подробнее читайте здесь.

Ранее также сообщалось, что в бюджете Алтайского края на 2019 год наиболее крупной статьей расходов станут расходы на заработные платы. Они составят около 29 млрд рублей.

За принятие проекта бюджета во втором чтении проголосовал 61 депутат, трое высказались против (вероятно, это были члены фракции КПРФ в АКЗС, так как они заявляли о таком своем намерении).

Итак, прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2019 год составит 100,6 млрд, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, будет равен 48 млрд. Общий объем расходов краевого бюджета запланирован в сумме 105,8 млрд рублей. Дефицит краевого бюджета составит 5,2 млрд рублей. Предельный объем госдолга Алтайского края – 5 млрд рублей. Консолидированный бюджет составит 118,4 млрд рублей. Собственные доходы бюджета после корректировок составили 52 млрд рублей, в консолидированном бюджете это 59%.

Общий объем доходов краевого бюджета на 2020 год прогнозируется в размере 88,6 млрд рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, – 34,6 млрд рублей.

На 2021 год общий объем доходов составит 89,2 млрд рублей, включая межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов, в объеме 33,4 млрд рублей.

Общий объем расходов краевого бюджета на 2020 год запланирован в сумме

90,6 млрд, и на 2021 год – 90,6 млрд рублей.

Дефицит краевого бюджета на 2020 год должен составить 2 млрд рублей, а на 2021 год - 1,3 млрд рублей.

«Нам теперь предстоит большая, напряженная работа по исполнению бюджета. Еще раз прошу правительство Алтайского края, депутатов активно включиться в работу, чтобы все средства, которые представлены в бюджете, были реализованы в полном объёме», - сказал спикер Алтайского заксобрания Александр Романенко.

Принятый закон о бюджете вступит в силу с 1 января 2019 года.