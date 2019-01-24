Бийские депутаты оплошали с городским бюджетом?

Новости 29.11.2018 18:45 38

На прошедшем 22 ноября заседании Бийской городской Думы депутаты должны были поднять вопрос о бюджете города на 2019 год, но вопрос по неизвестной причине перенесли на внеочередное заседание. Депутаты предполагают, что рассмотрение проекта бюджета перенесли в связи с недоработками в документе, сообщил «Банкфакс».

На минувшем заседании вопрос о рассмотрении проекта бюджета стоял в повестке первым пунктом и был внесен главой города Александром Студеникиным, докладчиком значилась начальник финансового управления администрации Екатерина Солосина, однако позже рассмотрение данного вопроса перенесли.

«Нам заявили, что так нужно по каким-то «объективным причинам», которые никто не назвал», - прокомментировал «Банкфаксу» депутат Бийской городской Думы Тимур Знагован.

В Барнауле аналогичный документ уже приняли в первом чтении, 30 ноября депутаты гордумы решать дальнейшую судьбу бюджета. По данным «Банкфакса», между сессиями депутаты вернулись к проекту, чтобы подкорректировать его в связи с поправками в документе краевого бюджета. Так же поступили и рубцовские депутаты, которые согласовали городской бюджет на заседаниях комитетов в соответствии с обновленными данными из края.

Депутат Тимур Знагован отметил, что причиной отложения вопроса о бюджете в Бийске может стать плохая проработка документа со стороны местной власти.

«Остается лишь предполагать, что у администрации не готова структура бюджета. Потому что комитеты проходили, вопросов было очень много. Но докладчики далеко не на все из них смогли ответить», - рассказал Знагован.

А по информации источников «Банкфакса», ситуация с бюджетом в Бийске могла сложиться из-за того, что в документ своевременно не внесли корректировки, связанные с изменениями в проекте бюджета края, бийские чиновники были вынуждены быстро исключить вопрос из повестки.

Ранее «Политсибру» писал, что депутаты в Бийске планируют рассмотреть проект городского бюджета на внеочередном заседании, которое состоится 30 ноября.