В Солонешном до сих пор не восстановили разрушенный паводком мост

Новости 29.11.2018 19:25 53

Деревянный мост через реку Солонешное в Алтайском крае до сих пор не восстановили после весеннего паводка. Во время прихода большой воды его полностью снесло потоком. Алтайские активисты ОНФ заверяют, что восстанавливать сооружение начнут в 2019 году. Между тем, местные жители считают временное сооружение не вполне надежным.

В «Политсибру» обратилась жительница села Солонешное, которая рассказала, что глава районной администрации обещал, что мост будет готов уже в этом году. Однако никакие серьезные работы, по ее словам, не проводятся, а временная конструкция не внушает доверия.

Дело в том, что для обеспечения проезда легковых автомобилей через реку возвели временный мост, а именно уложили водопропускные трубы и засыпали их землей. Однако, по словам обратившейся в «Политсибру» местной жительницы, по такой переправе ездят не только легковушки, но и грузовые автомобили. «Видимо, ждут жертв. Когда, не дай бог, обледенеет дорога, и будут жертвы, тогда и будут действия», - предположила женщина.

В алтайском отделении ОНФ заявили, что направили обращение в Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края по поводу того, что мост до сих пор не достроен.