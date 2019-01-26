Драмтеатр Республики Алтай отправится на гастроли со спектаклем по мотивам алтайского эпоса

Новости 29.11.2018 18:59 48

Спектакль по мотивам алтайского эпоса «Маадай-Кара» покажут в городах России. Решение о больших гастролях театра Республики Алтай было принято в Минкультуры РФ в ходе рабочей встречи Владимира Мединского и члена Совета Федерации от республики Владимира Полетаева, сообщили в пресс-службе министерства.

На встрече Владимир Полетаев и Владимир Мединский обсудили гастроли Национального драматического театра Республики Алтай имени П.В. Кучияк, вопросы кинофикации региона, а также строительство центров культурного развития.

По словам Полетаева, Национальный драматический театр Республики Алтай поставил спектакль по мотивам героического эпоса «Маадай-Кара», который является знаковым для алтайского народа. Постановка сочетает в себе элементы хореографии, народную инструментальную музыку, горловое пение и современные сценические эффекты. Спектакль уже получил положительные оценки зрителей и критиков. Также член Совета Федерации отметил, что власти республики хотят, чтобы спектакль увидели в российских городах.

«Это хорошая идея, содействие в организации гастролей может оказать Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности «Большие гастроли». У нас достаточно ограниченные возможности для софинансирования региональных театров, однако для поддержки их гастрольной деятельности существует специальный федеральный центр», — отметил Владимир Мединский.

По мнению министра, в рамках предстоящего Года театра в России гастроли драмтеатра Республики Алтай станут значимым событием в культурной жизни страны.

Справка:

Эпос «Маадай-Кара является одним из наиболее известных героических сказаний Республики Алтай. Сказание представляет собой древние сакральные представления о мире вообще, мире людей, взаимовлиянии миров бога и человека. Эпос записан известным кайчи (сказителя) Алексеем Калкиным; автором поэтического переложения стал сибирский поэт Александр Плитченко.