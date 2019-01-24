Какие мероприятия пройдут в Алтайском крае ко Всемирному дню борьбы со СПИДом?

Новости 29.11.2018 19:54 43

1 декабря 2018 года отмечается 30-я годовщина Всемирного дня борьбы со СПИДом. Памятный день учреждён Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), впервые прошедшим в 1988 году и направлен на укрепление усилий в борьбе с ВИЧ – инфекцией. Ежегодно выбирается тема. В этом году тема Всемирного дня борьбы со СПИДом: «Знай свой ВИЧ-статус».

В 1991 году в Нью-Йорке был создан простой визуальный символ в борьбе со СПИДом - красная ленточка, который позволил людям проявить свое отношение к проблеме и поддержать людей, инфицированных ВИЧ. Красная ленточка стала признанным международным символом борьбы со СПИДом. Она также стал образцом стиля, за которой последовали ленты разных цветов, которые представляют собой символы других болезней, например черная — меланомы, розовая — рака груди, белая — рак костей и т.п. Невзирая на предпринятые мировым сообществом усилия относительно сдерживания эпидемии и взятия ее под контроль, размеры распространения инфекции ВИЧ обрели огромный масштаб и являются реальной угрозой для социально-экономического развития большей части мировых стран.

В 1996 году была создана Объединённая программа Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), которая объединяет усилия во всем мире, направленные на борьбу с эпидемией ВИЧ- инфекции/СПИДа.

В нашей стране Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство образования и науки, Министерство связи и массовых коммуникаций, Фонд социальных и культурных инициатив с 2016 года, ежегодно, проводит Всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченную к 1 декабря – Всемирному дню борьбы со СПИДом. В этом году Всероссийская Акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» проходит с 26 ноября по 5 декабря. Она направлена на решение важнейших задач Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации: повышение информированности граждан Российской Федерации по вопросам ВИЧ-инфекции; профилактика ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения; увеличение охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, а также формирование социальной среды, исключающей дискриминацию по отношению к лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека. Информация о Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» на официальном сайте Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» http://стопвичспид.рф/.

В эти дни по всей стране пройдут различные информационно-просветительские мероприятия. В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом» подготовил Программу мероприятий по проведению Всемирного дня борьбы со СПИДом в Алтайском крае с 20 ноября по 15 декабря. В неё вошли мероприятия учреждений, ведомств и социально ориентированных некоммерческих организаций края. План проведения Всемирного дня со СПИДом утвердила заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова.

Акции «Узнай свой ВИЧ статус» пройдут:

в Барнауле:

27 ноября в ТРЦ «Пионер» по адресу: улица Ленина, 102, 4-й этаж с 15.00 до 18.00 час.;

30 ноября в Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по адресу, ул. Партизанская, 187 с 14.00 до 16.00 час.

1 декабря в КГАУ «Краевой дворец молодёжи» по адресу: улица Юрина, 204 с 17.00 до 19.00 час.

3 декабря в КГБПОУ «Барнаульский лицей железнодорожного транспорта по адресу ул. Профинтерна, 14 с 14.00 до 16.00 час.

- в Бийске – С 1 ноября по 28 декабря каждую среду и пятницу по адресу г.Бийск, Горно-Алтайская, 66 с 9-00 час. до 12.00 час, ФИЛИАЛ КГБУЗ "АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ" в г.БИЙСКЕ

- в Рубцовске – С 4 по 6 декабря, с 12.30 до 14.30 ежедневно, в КГБУЗ «Клинико-диагностический центр, г.Рубцовск»

Эпидситуация в мире, России, Алтайском крае

Пандемия ВИЧ-инфекции продолжает развиваться, что подтверждают экспертные оценки. Сегодня по данным ООН с начала эпидемии заразились ВИЧ более 78 миллионов человек.

По данным Министерства здравоохранения РФ:

На 31 октября 2018 года среди граждан Российской Федерации зарегистрировано 1 306 109 человек с ВИЧ-инфекцией. В стране проживает 998 037 россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция, исключая 308 072 умерших больных.

За 10 месяцев 2018 г. зарегистрировано 85 450 новых случаях ВИЧ-инфекции, исключая выявленных анонимно и иностранных граждан, что на 2,0% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Регистрируется рост числа регионов с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией (более 0,5% от численности населения): с 22-х в 2014 году до 35 в 2018г.

К наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией субъектам Российской Федерации относятся: Иркутская, Свердловская, Кемеровская, Самарская, Оренбургская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская, Ленинградская, Тюменская, Новосибирская области, Пермский край Ульяновская область, Республика Крым, г.Санкт-Петербург, Красноярский край, Алтайский край, Томская, Курганская, Ивановская, Тверская, Омская Мурманская, Московская, Калининградская области.

ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции, более половины больных, впервые выявленных в 2018 году, заразились при гетеросексуальных контактах (54,8%), доля инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков снизилась до 42,5%.