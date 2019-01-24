В Алтайском крае продлили штормпрогноз еще на день

Новости 29.11.2018 20:21 37

30 ноября в Алтайском крае ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег, особенно сильный снегопад ожидается в предгорьях. На дорогах будет гололед, также возможна метель, сильный порывистый ветер.

На сайте администрации Барнаула сообщается, что прогнозируется усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами порывы могут достигать 25-27 метров в секунду. Также синоптики предупреждают о похолодании и снежных заносах на дорогах.

В Барнауле тоже пройдут обильные осадки и гололед. 30 ноября ветер усилится до 15-20 метров в секунду, в течение дня похолодает.

Городская Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах.