Арестованная в США уроженка Барнаула лишена возможности звонить отцу

Новости 16.01.2019 20:40 92

Уроженка Барнаула, Мария Бутина, арестованная в США, лишена возможности звонить отцу. Об этом рассказал отец россиянки Валерий Бутин «Известиям».

Кроме того, Валерий Бутин добавил, что Мария снизила до минимума общение с другими заключенными, так как любое неверное слово или действие может привести к очередным санкциям со стороны тюремной администрации. Россиянка уже две недели не может дозвониться на телефон отца.

«Не понимаю, с чем это всё связано. Администрация тюрьмы говорит, что причиной являются технические неполадки. В это сложно поверить, поскольку американская сторона использует эту отговорку слишком часто. Сейчас Маше удается звонить только на телефон мамы. Главное, что вообще есть контакт», - рассказал Валерий Бутин.

Сейчас Бутина ожидает судебного заседания, которое назначено на 12 февраля. Отец Марии отметил, что на предстоящем слушании должна быть объявлена дата очередного заседания, на котором, возможно, судья огласит приговор.

«Маша максимально ограничила общение с другими заключенными, так как любая активность слишком дорого обходится. Вспомните, за что ее посадили в карцер в ноябре: она просто передала другой девушке номер телефона своего адвоката. Сейчас любой диалог осуществляется на уровне «да» или «нет». Кроме того, дочку содержат в блоке с женщинами, которые совершили насильственные преступления. Поэтому она старается меньше разговаривать и больше читать книги. Просто в потолок человек смотреть сутками не может», - добавил Бутин.

Напомним, 29-летнюю уроженку Барнаула арестовали в США летом этого года. Девушку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также в работе иностранным агентом. 13 декабря в суде столичного округа Колумбия состоялось ключевое заседание по делу Бутиной. Она пошла на сделку с прокуратурой и признала вину по одному из пунктов обвинения.