Федеральные субсидии на жилье молодым специалистам в Алтайском крае увеличат в 16 раз

Новости 29.11.2018 20:50 39

Финансирование программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в Алтайском крае по части улучшения жилищных условий молодых специалистов на селе увеличат в 16 раз, сообщил спикер АКЗС Александр Романенко в рамках правительственного часа.

Председатель краевого парламента попросил в срочном порядке сделать распределение по районам, предоставить контрольные цифры, чтобы довести эти средства до каждого района.

«Нам не простят наши жители, нам не простит федеральный бюджет и мы сами себе никогда не простим, если мы такое хорошее финансовое подспорье не используем», - цитирует пресс-служба АКЗС Александра Романенко.

Министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев сообщил, что работа в этом направлении уже ведется и срок постановки на очередь по жилью постановлением губернатора перенесен на 15 декабря.