Финансирование программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в Алтайском крае по части улучшения жилищных условий молодых специалистов на селе увеличат в 16 раз, сообщил спикер АКЗС Александр Романенко в рамках правительственного часа.
Председатель краевого парламента попросил в срочном порядке сделать распределение по районам, предоставить контрольные цифры, чтобы довести эти средства до каждого района.
«Нам не простят наши жители, нам не простит федеральный бюджет и мы сами себе никогда не простим, если мы такое хорошее финансовое подспорье не используем», - цитирует пресс-служба АКЗС Александра Романенко.
Министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев сообщил, что работа в этом направлении уже ведется и срок постановки на очередь по жилью постановлением губернатора перенесен на 15 декабря.
«Нам выделяют 831 миллион рублей. Мы сделали предварительную разбивку по районам, попросили их актуализировать списки нуждающихся. Через 10 дней пройдет пропуск глав районов по конкретным специалистам, которые уже дали согласие и подходят по критериям программы. Я думаю, у нас будет все нормально, но от помощи не откажемся», - заявил Чеботаев.