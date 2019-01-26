Тишину и покой обеспечили депутаты в Алтайском крае

Новости 29.11.2018 21:25 46

На 26-ой сессии АКЗС, которая состоялась 29 ноября, депутаты приняли краевой закон «О тишине» во втором чтении. По сравнению с первоначальной редакцией закон стал жестче – увеличился перечень мест, где нельзя шуметь.

В статью 2 закона № 95‑ЗС внесли поправки, расширив перечень мест, где не допускается нарушение тишины и покоя. Конкретный радиус исключили, вместо этого ввели понятие «территория общего пользования», к которой относятся площади, проезды, улицы, набережные, скверы, пляжи, бульвары, а также парковки транспортных средств.

До этого нельзя было нарушать тишину и покой в жилых домах, общежитиях, медицинских, социальных, реабилитационных, санаторно-курортных организациях, а также на территориях в радиусе 50 метров от них. Закон действует с января текущего года. Ранее «Политсибру» писал, что жители Алтайского, Змеиногорского районов и Барнаула пожаловались, что на данных объектах музыка из авто и магазинов, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах и иные громкие звуки все равно нарушают тишину и покой граждан, даже на расстоянии более 50 метров.