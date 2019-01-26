«Вредительство» добралось и до поселка в Забайкальском крае

Новости 29.11.2018 21:58 61

Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Агинское Забайкальского края из-за нехватки топлива. На одной из котельных угля осталось ровно на сутки, сообщил ТАСС.

Без отопления рискуют остаться окружная больница, медицинский комплекс и десять многоквартирных домов. Сейчас в зданиях поддерживают минимальную температуру – около 20 градусов.

«Режим ЧС введен из-за отсутствия нормативного запаса топлива. На одной из котельных осталось около 50 тонн угля - этого хватит на одни сутки. Однако в пятницу утром мы ожидаем начала поставок угля, и на следующей неделе будет создан нормативный запас топлива», - сказали в администрации.

Проблемы с топливом начались из-за отсутствия денежных средств у теплоснабжающей организации «Теплоэнергия». Теперь местные власти сменили теплоснабжающую организацию - вместо «Теплоэнергии» работу по обеспечению котельных будет выполнять предприятие «Тепловик». С 30 ноября оно приступит к работе.

Уточняется, что в поселке проживают около 18 тыс. человек. Административный центр Бурятского округа Агинское находится в 153 км к юго-востоку от Читы.

Напомним, ранее в Алтайском крае произошел ряд коммунальных аварий, которые оставили десятки домов без отопления и горячей воды, соответственно. Последний случай произошел в Змеиногорске, где двое суток без водоснабжения оставались более двух тыс. домов, а без отопления - 250 домов. Сложившуюся ситуацию глава Алтайского края назвал «вредительством».