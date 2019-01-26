В Новый год рубцовчане будут любоваться надувными фигурами

Новости 29.11.2018 22:50 47

В Рубцовске уже подготовили проект праздничного оформления перед Новым Годом. В этом году на центральной площади вместо снежных скульптур установят аэрофигуры, сообщили на сайте правительства Алтайского края.

Традиционный снежный городок будет установлен до 25 декабря и демонтирован 16 января. Территорию городка украсят аэрофигурами, построят горки для катания, установят детские аттракционы.

«Основная задача при строительстве - обеспечение безопасности посетителей снежного городка. Предусмотрены его своевременная чистка и реставрация», - пояснили в администрации Рубцовска.

В праздничную программу города вошло 27 событий. Всего в учреждениях культуры и спорта Рубцовска проведут около 200 новогодних мероприятий.