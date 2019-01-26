Отказ в плате за аренду чуть не стоил жизни барнаульской семье

Новости 29.11.2018 23:25 48

В Барнауле осудили 57-летнего жителя города. Мужчина устроил стрельбу из-за отказа квартиросъёмщиков вносить плату за аренду, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

Ранее судимого барнаульца признали виновным по нескольким статьям УК РФ: покушение на убийство, умышленное причинение легкого вреда здоровью, незаконные хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По данным суда и следствия, жена осужденного рассказала супругу об отказе арендаторов принадлежащей ей квартиры платить за проживание и освободить жилплощадь, попросив при этом помочь решить данную проблему. Вечером 29 октября прошлого года мужчина взял сумку с оружием и взрывными устройствами и пошел в квартиру к квартиросъёмщикам. Помимо семьи в квартире находились их гости. Когда квартиранты открыли входную дверь, мужчины выстрелил в двоих мужчин и женщину из автомата Калашникова.

Мужчинам был причинен тяжкий вред здоровью, их госпитализировали в медицинское учреждение. Женщине госпитализация не потребовалась.

Стрелок скрылся с места преступления, но позже его задержали полицейские в нескольких кварталах от происшествия. Также правоохранители установили, что в 2001 году мужчина незаконным путем приобрел оружие и боеприпасы, а также взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Осужденный сказал, что не собирался убивать людей, но данная позиция была опровергнута показаниями потерпевших и свидетелей, а также заключениями судебных экспертиз. Суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить потерпевшим штраф в размере 30 тыс. рублей.