Исторический особняк в Бийске продают за рубль

Новости 30.11.2018 0:16 49

В Бийске выставили на продажу архитектурный памятник - пассаж Клевцова 1809 года постройки. Стоимость здания составляет один рубль.

Здание пассажа Клевцова, как пишет «Бийский рабочий», давно представляет опасность. По периметру почти всегда можно увидеть битые стекла и кирпичи. Долгие годы здание находилось в собственности Министерства обороны. После того, как медучреждение покинуло его стены, архитектурный памятник облюбовали хулиганы и бомжи. Здание не раз горело.

С 2005 года тянулись попытки вернуть в муниципальную собственность ряд объектов Министерства обороны. В 2012 году дела пошли быстрее, правда, после того как обвалилась часть здания во двор соседнего жилого дома.

Когда здание вернулось в городскую собственность, в мэрии заговорили о его передаче «в добрые руки». В 2013 году в краевом НПЦ «Наследие» сообщали, что представители одной бийской организации намерены взять этот комплекс к себе на баланс. Главное условие при этом - реставрация и сохранение исторического облика. Но годы шли, а желающих взять госпиталь не на словах, а на деле, так и не находилось.

Летом 2018 года мэр Александр Студеникин пообещал, что в ближайшие годы можно ждать реставрации здания пассажа Клевцова.

Сейчас госпиталь и прилегающий земельный участок выставляют на продажу. В документах о предлагаемом муниципальном имуществе указано, что продается нежилого здания госпиталя - объект культурного наследия регионального значения «Пассаж Клевцова» с земельным участком площадью 1660 кв.м. Начальная цена – 3,62 млн рублей. Из них лишь в 1 рубль 18 копеек оценено само здание госпиталя.

Отметим, что барнаульский собрат по несчастью, продающийся за рубль «суховский» универмаг, не может найти нового хозяина уже долгое время.