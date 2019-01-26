Глава администрации ЗАТО Сибирский подвел итоги года

Новости 30.11.2018 1:15 59

Подходит к своему завершению 2018 год, и сейчас самое время подводить итоги сделанному и строить планы на будущее. Именно об этом рассказывает глава администрации городского округа ЗАТО Сибирский Сергей Драчев.

Обошли конкурентов

- В этом году ЗАТО Сибирский в пятый раз подряд получило вымпел «Лучшему ЗАТО РВСН». Насколько сложно было завоевать его и какие ЗАТО Ракетных войск составили серьезную конкуренцию?

- Добиться этого было непросто, так как другие ЗАТО подтягиваются, пытаются нас догнать, и с каждым годом нам будет все сложнее становиться лучшими. В этом году серьезными соперниками были три ЗАТО – «Озерный» Тверской области, «Ясный» Оренбургской области и «Власиха» Московской области как головное ЗАТО.

Конкурс на звание лучшего ЗАТО Ракетных войск интересен, так как постоянно меняются подходы и требования к участникам. Основные критерии, по которым на этот раз оценивалась деятельность ЗАТО, – это уровень благоустройства, состояние социальной инфраструктуры, то, как решаются имеющиеся проблемы. Мы пока соответствуем им в полной мере, поскольку многое делаем на своей территории и, что очень важно, – каждый год сдаем в эксплуатацию какой-либо социально значимый объект.

В том, что пятый год подряд ЗАТО Сибирский становится лучшим в РВСН, – заслуга не только администрации ЗАТО Сибирский, а, в первую очередь, жителей, командования ракетной дивизии. Это наша совместная работа. Постараемся и на следующий год взять вымпел!

- Испытываете ли Вы удовлетворение, что ЗАТО вновь лучшее?

- Не скажу, что нет удовлетворения, конечно, оно есть. Более того, это всегда волнительно, всегда с особыми чувствами ждем результата: кто же на этот раз будет лучшим?! Вот и в этом году на совещании у командующего РВСН тоже с волнением ждали, когда объявят лучшее ЗАТО. И дождались! Здорово, что нас вновь оценили, что пять лет мы идем в правильном направлении!

О вазе и политике

- Недавно в центре Сибирского была установлена колыванская ваза. Она передана жителям ЗАТО Сибирский в дар от Правительства Алтайского края. Почему подарена именно городу ракетчиков?

- В Алтайском крае есть уникальный Колыванский камнерезный завод, где делают такие вазы, и она действительно украсила город и стала одним из ее символов. Мы только площадку под вазу за свой счет сделали, а привезли ее и установили представители камнерезного завода.

Решение о передаче в дар колыванской вазы на уровне Правительства края было принято еще в прошлом году, но ее очень долго делали, и возможность установить появилась только недавно. Нам ее передали в дар за те достижения, которые у нас есть, за то, что все вместе мы хорошо работаем. У краевых властей нет вопросов к администрации ЗАТО Сибирский, а у нас, в свою очередь, нет долгов по зарплате, по налогам, по коммунальным платежам, по расчетам с поставщиками и т.д.

Должен сказать, что нам грех обижаться на руководство Алтайского края: объем финансовой поддержки ЗАТО Сибирский из краевого бюджета на решение вопросов местного значения в текущем году превысил 21 миллион рублей, в том числе на оплату труда работникам муниципальных бюджетных учреждений – 13,5 миллиона рублей. Это очень хорошее подспорье!

На совещании у командующего РВСН Главы администраций других ЗАТО говорили о том, что субъекты РФ не помогают им. Есть ЗАТО, где задерживают выплату заработной платы, мы же с вами об этом давно забыли. У нас – другая картина, потому что администрацией ЗАТО Сибирский проводится такая политика взаимодействия с органами государственной власти, что к нам прислушиваются, нас слышат, нам помогают. Свои плоды приносят и конструктивно выстроенные отношения с командованием РВСН. Не секрет, что выпускники Военной Академии РВСН имени Петра Великого задолго до окончания обучения изъявляют желание служить именно в ЗАТО Сибирский не только потому, что здесь их обеспечивают жильем, но и потому, что они хотят служить под командованием полковника Прокопенкова Александра Александровича.

Очень обидно!

- В этом году целый ряд социально значимых расходных обязательств местного бюджета городского округа ЗАТО Сибирский признан не связанным с решением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления. О каких именно расходных обязательствах идет речь и в каких сферах жизни?

- Мы привыкли к тому, что каждый год покупаем сладкие подарки к Новому году детям. В этом году таких подарков от администрации не будет! Нам запретили не только это делать, но и отправлять во время летних каникул по путевкам отличников и детей, отличившихся в спорте, творчестве и общественной жизни. Даже установку пандусов в жилых домах теперь нельзя производить за счет муниципалитета. Много теперь в нашей работе моментов, когда мы не имеем права делать то или иное, прежде всего, в социальной сфере, так как являемся высокодотационной территорией. Поэтому для нас и действуют такие ограничения.

Вашего покорного слугу оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что покрасил жилые дома. Это тоже теперь не наши полномочия! Нас заставили это сделать, и это очень обидно. Но другого выхода у нас нет.

Построим спортзал!

- Вы не раз обозначали необходимость строительства в городе спортивного комплекса. Насколько это реально? Есть спорткомплекс в ближайших планах и что еще намечается на перспективу?

- Уже сейчас начинаем заниматься проектно-сметной документацией спортзала. В следующем году начнем его строительство, в 2020 году завершим. Строить будем между храмом святой великомученицы Варвары и Детской музыкальной школой, так как наша территория должна развиваться дальше: «за забором» и так мы все уже застроили.

В новом здании будут тренажерный зал, душевые, раздевалки и собственно спортзал, где смогут заниматься борцы, аэробисты и другие спортсмены. Игровой зал у нас есть, в следующем году отремонтируем его наружную часть. А вот спортзала, где можно было бы принимать соревнования по борьбе и т.д., у нас нет, и мы для этого давно созрели. Как и современный тренажерный зал является требованием времени и очень нужен нашим жителям.

В пользу того, чтобы новый спортзал нужно разместить именно «за забором», говорит и то, что там достаточно пространства для того, чтобы установить детские и спортивные площадки, ведь вместе с родителями туда будут приходить и дети, чтобы проложить пешеходные дорожки, установить скамейки и освещение, облагородить все вокруг. Мне очень хочется красиво и современно подсветить это здание, чтобы оно было заметно издалека. Повторю, территория у нас одна, и ее нужно развивать во всех направлениях!

Деловой центр, а не магазин

- Что еще запланировано, помимо спортзала?

- Есть в планах на перспективу строительство делового центра. Сейчас на площадке напротив магазина «Мария-РА» сформирован земельный участок, который будет выставлен на аукцион, и именно там мне видится деловой центр (не торговый, магазинов у нас и так достаточно!) со спа-салоном, фитнесом, салоном красоты и чем-то еще, связанным с облагораживанием человеческого тела. У наших жителей есть в этом потребность, они ездят за этими услугами в другие населенные пункты, почему бы не предоставлять их у нас?

Будет также проведен аукцион по землям, выделенным под строительство частных домов. Если у людей есть такое желание, что мешает нам пойти им навстречу? Это тоже развитие нашей территории!

В целом на 2019 год у нас много запланировано работ по благоустройству, ремонту дорог и муниципальных учреждений, по установке детских площадок. Главное – чтобы в аукционах победили нормальные организации. В этом году нам не удалось установить три детских городка – у домов №13 и 17 по улице Кедровой и у дома №10 по улице Победы, так как попался недобросовестный поставщик. А начинать все заново в этом году было уже поздно. Поэтому в следующем году вновь поднимем эту тему и сделаем все возможное, чтобы установить детские городки (с элементами спортивных площадок) у этих домов и приобрести дополнительно еще. Работы много, и останавливаться мы не намерены!