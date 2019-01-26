«Барнаул» пойдет в утиль

Новости 30.11.2018 1:42 53

Подводная лодка, названная в честь Барнаула, будет разобрана на металлолом. Как пишет «МК на Алтае», субмарина «Барнаул» отбуксирована в бухту Чажма – последний приют отслуживших боевую службу российских кораблей перед разделкой их корпусов «на металлолом».

В 2002 году новость о том, что легендарная советско-российская атомная лодка проекта 971 «Щука-Б» названа в честь столицы Алтайского края, облетела все региональные СМИ. Сообщалось, что это решение принял главнокомандующий военно-морским флотом, адмирал Владимир Куроедов «в целях усиления военно-патриотического воспитания личного состава ВМФ и укрепления шефских связей жителей и администрации города Барнаула».

Информация о том, что подлодка «Барнаул» будет утилизирована, была опубликована на сайте госзакупок Росатом еще в 2013 году. На тот момент она находилась на хранении в Приморском крае в поселке Большой Камень. Команда не теряла надежды, что судно удастся спасти, пишет издание.

«Сейчас в Минобороне решают вопрос о нашей модернизации на Северном флоте. Возможно, мы пойдем туда в 2017 году, а пока будем стоять здесь. Но надо понимать, что реконструкция займет как минимум три года. Возможно, к 2020 году «Барнаул» будет сдан как боевая единица», - комментировал тогда командир подлодки Анатолий Сапронов.

«Закрылась последняя страница судового журнала подводной атомной лодки Тихоокеанского флота «Барнаул». Субмарина отбуксирована в бухту Чажма – последний приют отслуживших боевую службу российских кораблей перед разделкой их корпусов на металлолом», - сообщают подписчики группы ВК «Наша великая Россия».