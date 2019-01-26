«Барнаул» пойдет в утиль

Подводная лодка, названная в честь Барнаула, будет разобрана на металлолом. Как пишет «МК на Алтае», субмарина «Барнаул» отбуксирована в бухту Чажма – последний приют отслуживших боевую службу российских кораблей перед разделкой их корпусов «на металлолом».
В 2002 году новость о том, что легендарная советско-российская атомная лодка проекта 971 «Щука-Б» названа в честь столицы Алтайского края, облетела все региональные СМИ. Сообщалось, что это решение принял главнокомандующий военно-морским флотом, адмирал Владимир Куроедов «в целях усиления военно-патриотического воспитания личного состава ВМФ и укрепления шефских связей жителей и администрации города Барнаула».
Информация о том, что подлодка «Барнаул» будет утилизирована, была опубликована на сайте госзакупок Росатом еще в 2013 году. На тот момент она находилась на хранении в Приморском крае в поселке Большой Камень. Команда не теряла надежды, что судно удастся спасти, пишет издание.
«Сейчас в Минобороне решают вопрос о нашей модернизации на Северном флоте. Возможно, мы пойдем туда в 2017 году, а пока будем стоять здесь. Но надо понимать, что реконструкция займет как минимум три года. Возможно, к 2020 году «Барнаул» будет сдан как боевая единица», - комментировал тогда командир подлодки Анатолий Сапронов.
«Закрылась последняя страница судового журнала подводной атомной лодки Тихоокеанского флота «Барнаул». Субмарина отбуксирована в бухту Чажма – последний приют отслуживших боевую службу российских кораблей перед разделкой их корпусов на металлолом», - сообщают подписчики группы ВК «Наша великая Россия».
Справка
АПЛ проекта 971 «Щука-Б» (обозначение НАТО — «Akula»). Торпедно-ракетный комплекс лодки включает четыре торпедных аппарата калибром 533 мм и четыре- 650 мм торпедных аппарата (суммарный боекомплект - более 40 единиц средств поражения). Он приспособлен для стрельбы крылатыми ракетами, подводными ракетами и ракето-торпедами.
25 апреля 1983 года директивой ГК ВМФ СССР был сформирован экипаж атомной подводной лодки «Дельфин» (будущая субмарина «Барнаул»).
Первым командиром экипажа был назначен капитан 1 ранга Евгений Головачев. Под его командованием 5 июня 1983 года личный состав экипажа начал обучение в учебном центре ВМФ в Комсомольске-на-Амуре.
Торжественная закладка на стапеле атомной подводной лодки «Дельфин «состоялась 9 мая 1985 года. Личный состав экипажа принимал самое активное участие в постройке ПЛА, и уже 1 мая 1986 года она была спущена на воду. Строительство было завершено 13 июля 1986 года переходом ПЛА «Дельфин «из города Комсомольск- на-Амуре в город Большой Камень.
25 июля 1986 года подводная лодка «Дельфин «вошла в состав отдельной бригады ремонтирующихся и строящихся ПЛ Тихоокеанского флота.
Первый физический пуск реактора ПЛА «Дельфин» состоялся 21 июля 1986 года, государственные испытания ПЛА «Дельфин «были начаты 25 декабря 1986 года и закончились 30 декабря 1987 года подписанием акта испытаний государственной приемной комиссией.
11 января 1988 года многоцелевая атомная подводная лодка «Дельфин» была принята в состав ВМФ, на борту корабля был поднят в торжественной обстановке военно-морской флаг.
С этого дня начались боевые будни экипажа и корабля. 31 января 1988 года ПЛА прибыла в основной пункт базирования, и вошла в состав противолодочной дивизии.
9 февраля 2002 года был подписан приказ главнокомандующим военно-морским флотом, адмиралом флота Владимиром Куроедовым о переименовании крейсерской АПЛ «Дельфин», и присвоении ему наименования административного центра Алтайского края города Барнаула и именовать АПЛ «Барнаул».