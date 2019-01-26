Селяне в жажде наживы в Алтайском крае спилили шесть столбов ЛЭП

Новости 16.01.2019 20:10 101

Полицейские в Быстроистокском районе поймали двух юношей, которых подозревают в краже алюминиевых проводов. В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю говорят, что они похитили 960 метров проводов.

Жители села Верх-Ануйское 1997 и 1999 годов рождения сняли провода с неработающей линии электропередач в километре от села Новопокровка. Для этого селяне спилили шесть деревянных опор.

Подозреваемых задержали и изъяли похищенное, а также бензопилу и автомобиль ВАЗ.

В настоящее время устанавливается сумма материального ущерба, причиненного энергетической организации.