Современные подъёмники появились в многоквартирном доме в Барнауле

Новости 30.11.2018 2:51 51

Семь новых лифтов появились в многоквартирном доме № 186 по улице Попова в Барнауле. В конструкции подъёмников используются новые механизмы, благодаря которым это выгодно для жителей в плане электроэнергии, сообщили в пресс-службе минстройтранса Алтайского края.

Современные лифты обладают высокой плавностью движения и оснащены кнопками со шрифтом Брайля. По словам ведущего инженера по надзору Фонда капитального ремонта Алтайского края Виталия Ерина, общая стоимость семи лифтов составила 13,5 млн рублей. Часть средств - около трёх млн рублей - собрали жильцы с помощью ежемесячных платежей за капремонт.

Вскоре современные лифты установят еще в пяти многоквартирных домах Барнаула. В целом в этом году в краевой столице заменят 13 лифтов общей стоимостью более 25 млн рублей. Кабины лифтов модернизируют по программе капремонта в городах Алтайского края: в Бийске, Заринске, Новоалтайске и Яровом. С начала текущего года в регионе ввели в эксплуатацию 53 подъемника из 75 запланированных.