Экс-сотрудница Бийского техникума лесного хозяйства брала со студентов взятки

Новости 30.11.2018 2:17 48

Бывшая заведующая заочным отделением Бийского техникума лесного хозяйства ответит в суде за то, что брала со студентов взятки. За денежное вознаграждение женщина ставила зачеты автоматом и хорошие оценки за экзамены, которые учащимся даже не приходилось сдавать.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, с 2014 по 2018 год бывшая заведующая получала от студентов заочного отделения Бийского техникума лесного хозяйства взятки. Она брала деньги за то, что способствовала в получении зачетов и положительных оценок за экзамены по учебным дисциплинам без фактической их сдачи. Всего следователи доказали шесть эпизодов взяточничества. Всего обвиняемая получила сумму в размере более 189 тыс. рублей.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд.