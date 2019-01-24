Алтайский край стал абсолютным лидером антирейтинга по качеству топлива

Новости 30.11.2018 15:48 41

Лаборатории, входящие в систему контроля качества нефтепродуктов «Газпром нефти», завершили исследования проб топлива, принесенных автомобилистами в рамках ноябрьской межрегиональной акции ко Всемирному дню качества. В ходе самой масштабной открытой лабораторной проверки качества топлива в России было проверено 107 образцов бензина и дизельного топлива с различных АЗС.

Самыми активными участниками акции стали жители Омска, Бийска, Барнаула, Владимира и Санкт-Петербурга. В каждом из этих городов на проверку было принесено 10 и более образцов нефтепродуктов, отобранных на местных сетевых и независимых автозаправочных станциях. В целом по России автомобилисты предоставили 77 проб бензина и 30 проб дизельного топлива. 21% бензиновых и 73% дизельных образцов по одному или нескольким параметрам не соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС).

Абсолютным лидером антирейтинга стал Алтайский край. Барнаульцы принесли 10 проб бензина и 4 пробы дизельного топлива, 13 из них (93%) оказались некондиционными. В Бийске для тестирования было предоставлено 9 проб бензина и 7 проб дизельного топлива. По результатам лабораторных испытаний параметры 6 образцов каждого вида топлива (75%) не соответствовали требованиям ТР ТС. Основная часть нарушений связана с отклонением от нормы массовой доли серы – ключевого показателя экологического класса топлива, а также фракционного состава, температуры вспышки в закрытом тигле и цетанового числа дизельного топлива.

Записаться на ежегодную проверку качества можно было по специальной ссылке в официальной группе сети АЗС «Газпромнефть». С начала 2018 года заявки подали 2171 человек из 317 населенных пунктов России и стран СНГ. В рамках Всемирного дня качества в ноябре открытое лабораторное тестирование топлива было организовано в 24 городах России, жители которых направили не менее 20 заявок. Персональные приглашения на проверку были направлены 1252 пользователям.

В 6 городах – Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске и Омске – работали передвижные испытательные лаборатории «Газпром нефти». В них эксперты проводили физико-химический анализ топлива по всем основным параметрам Технического регламента Таможенного союза: октановому числу бензина, цетановому числу дизельного топлива, массовой доле серы, фракционному составу, содержанию бензола, кислорода, оксигенатов и воды, давлению насыщенных паров и другим. В мобильных лабораториях участники акции получали протоколы испытаний в течение 15-25 минут. Еще в 18 городах – Красноярске, Кемерово, Калуге, Новосибирске, Тюмени, Барнауле, Магнитогорске, Новокузнецке, Томске, Тольятти, Новом Уренгое, Перми, Ярославле, Иваново, Владимире, Рязани, Краснодаре и Бийске, – приём проб топлива был организован на одной из АЗС, а результаты тестирования автомобилисты получили по электронной почте или в личных сообщениях ВКонтакте.

В ряде городов – Москве, Калуге, Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Магнитогорске, Новосибирске, Новом Уренгое, Тольятти, Тюмени, Челябинске и Ярославле, – несмотря на персональное приглашение в общей сложности шестисот автомобилистов из числа записавшихся на проверку, ни одной пробы принесено не было.

Принять участие в открытой межрегиональной проверке качества топлива могли все желающие автомобилисты и общественные активисты. Для этого достаточно было принести 0,5 л топлива, отобранного из топливо-раздаточной колонки любой АЗС. Пробы принимались в чистой емкости из стекла или ПЭТФ.