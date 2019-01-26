Названы сроки переезда Барнаульского планетария из церкви

Новости 30.11.2018 14:12 51

Администрация Барнаула оформляет документы по передаче здания Кресто-Воздвиженского храма, в котором располагается планетарий, в собственность РПЦ.

Планетарий должен покинуть здание, где размещался почти 70 лет, к концу декабря. Об этом сообщили «Вести 22». В марте помещения передадут РПЦ, а новое пристанище учреждение может обрести только к концу 2019 года. Наиболее вероятный вариант – это бывший кинотеатр «Родина». Сейчас там театр кукол «Сказка», который должен переехать в будущем году в новое здание на Пушкина.

Как рассказал директор Барнаульского планетария Павел Ягодкин, переезд в «Родину» - самый незатратный вариант, но со своими сложностями.

«Это объект охраняемый и есть требования к зданию – что можно делать, а что нет. А планетарий – это и оборудование, и музеи. Сейчас администрация города занимается этим вопросом», - отметил руководитель.

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Отметим, что заявку на возвращение здания Барнаульская епархия подавала еще в 2012 году. В Барнаульской епархии отмечают, что, несмотря на жёсткие сроки плана по передаче собственности, готовы к диалогу с городскими властями.

«Храм должен быть храмом. Там, естественно, должно быть восстановлено богослужение», - заявил секретарь Барнаульское епархии, протоиерей Георгий Крейдун.