В США барнаульца обвинили в мошенничестве

Новости 30.11.2018 14:45 44

Жителя Барнаула обвиняют в интернет-мошенничестве в США. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, сообщил ТАСС.

По словам прокуратуры Западного округа Пенсильвании, барнаулец занимался компьютерным мошенничеством и отмыванием денег. Обвинения ему предъявили заочно.

Пенсильванское ведомство выдвинуло версию, что россиянин в период между январем и февралем прошлого года из Барнаула взломал стационарный компьютер, который расположен в Питтсбургском национальном гольф-клубе в городе Гибсония (штате Пенсильвания). Когда мужчина получил контроль над компьютером, он начал покупать и экспортировать товары из США в Барнаул, что является интернет-мошенничеством.

Согласно американскому законодательству, за данное преступление барнаульцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, а также штраф в размере не более $250 тыс.

Напомним, в июле этого года в Вашингтоне задержали уроженку Барнаула Марию Бутину по подозрению в работе иностранным агентом без предварительного уведомления об этом властей США.