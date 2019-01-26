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В Барнауле прибавится участков с запрещенной ночной парковкой

Новости
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В Барнауле станет еще больше участков, где будет запрещена парковка автомобилей в ночное время. Соответствующие знаки установят еще в трех местах.

По данным комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, с 19 декабря будут устанавливать дорожные знаки, запрещающие ночную парковку, на следующих участках:

  • ул.Шевченко от пр-кта Ленина до здания №73а к3 по пр‑кту Комсомольскому;
  • ул.Анатолия от ул.М.Горького до пр-кта Ленина;
  • ул.Попова от ул.Юрина до ул.Гущина.

Это сделано для беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники. До этого уже сообщалось о том, что в тех же целях парковку ночью запретят в Барнауле более чем на 15 участках улиц.

Также с 19 декабря будет запрещен поворот направо при движении по пр-кту Красноармейскому перед ул. Мерзликина.

Автор: Дарина Белоусова

#барнаул #движение