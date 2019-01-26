В Барнауле прибавится участков с запрещенной ночной парковкой

В Барнауле станет еще больше участков, где будет запрещена парковка автомобилей в ночное время. Соответствующие знаки установят еще в трех местах.
По данным комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, с 19 декабря будут устанавливать дорожные знаки, запрещающие ночную парковку, на следующих участках:
Это сделано для беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники. До этого уже сообщалось о том, что в тех же целях парковку ночью запретят в Барнауле более чем на 15 участках улиц.
Также с 19 декабря будет запрещен поворот направо при движении по пр-кту Красноармейскому перед ул. Мерзликина.