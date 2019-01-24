«Экологические рекомендации» Сергея Белоусова одобрили представители стран СНГ

Новости 30.11.2018 16:59 40

В Санкт-Петербурге 29 ноября состоялось 48-ое пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств. Предложенный участникам пленарного заседания проект рекомендаций 18 октября был проработан на заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, которое прошло под руководством Сергея Белоусова.

Как сообщил алтайский сенатор, в работе комиссии приняли участие представители парламентов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Парламентарий сообщил участникам пленарного заседания, что предлагаемый проект рекомендаций касается выработки общих подходов к сокращению негативного воздействия на окружающую среду, разрыву взаимосвязи между экономическим ростом и деградацией окружающей среды, а также установлению единых требований к программам и мероприятиям, направленным на сокращение негативного воздействия на окружающую среду.

По словам Сергея Белоусова, необходимо соблюдать баланс при формировании благоприятных условий жизнедеятельности человека, а также сохранить природный потенциал. Важно, что в рекомендациях «повышение экологической культуры населения» отнесено к одному из четырех основных направлений обеспечения устойчивого экологически безопасного социально-экономического развития общества. Только это, по мнению политика, уже может вполне способствовать решению таких задач как рациональное использование природного капитала, сохранение и защита природной среды и других.

Обращаясь к председателю МПА СНГ Валентине Матвиенко с просьбой поддержать предложенные «Рекомендации по формированию экологической политики», Сергей Белоусов сообщил, что в представленном документе учтены все замечания и предложения, поступившие из профильных комитетов, комиссий государств – участников МПА СНГ.

«Экологические рекомендации» были единогласно одобрены всеми представителями стран СНГ.

О возрастающей роли МПА СНГ говорит тот факт, что с 29 ноября текущего года полноправным членом организации стал Узбекистан, парламентская делегация которого приняла участие в работе этого пленарного заседания организации.