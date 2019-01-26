Российским водителям разрешили не устанавливать знак «Шипы»

Новости 30.11.2018 17:35 51

Автомобилистов в России освободили от обязанности устанавливать знак «Шипы». Постановление об изменениях в правилах дорожного движения подписал председатель Правительства Дмитрий Медведев, сообщила «Парламентская газета».

В сообщении, опубликованном на сайте кабмина, отмечено, что знак «Шипы» потерял свою актуальность, так как на сегодняшний день динамические характеристики движения машины определяют другие факторы: конструкция автомобиля, наличие современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и т.д.

«Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий», — говорится в документе.

Как пишет «Газета.ру», весной 2017 года водители не имели права управлять автомобилем при отсутствии знака «Шипы». За нарушение установленных правил автомобилисту грозил штраф - 500 рублей, а также запрет продолжать движение на машине до тех пор, пока неисправность не будет устранена.