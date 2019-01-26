Горно-Алтайские электросети ввели режим повышенной готовности в связи со штормпрогнозом

Новости 30.11.2018 17:51 49

С 29 ноября в филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россетти») – «Горно-Алтайские электрические сети» введен режим повышенной готовности.

По данным Горно-Алтайского ЦГМС, 30 ноября в Республике Алтай ожидается усиление ветра до 22-27 метров в секунду, по высокогорью до 35 метров в секунду, осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные осадки, метели, гололедные явления, отложения мокрого снега, на дорогах гололедица, снежные заносы, похолодание.

На случай возникновения технологических нарушений в работе электросетевого комплекса к оперативному реагированию готовы 26 аварийно-восстановительных бригад, в количестве 64 человек и 37 единиц техники. Бригады полностью укомплектованы всеми необходимыми материалами, инструментами и видами связи. При необходимости, электроснабжение социальных объектов готовы обеспечить восемь передвижных дизельных электростанций.

Налажено тесное взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Республике Алтай, муниципалитетами.

В круглосуточном режиме работает единый call-центр МРСК Сибири 8-800-1000-380. По бесплатному номеру жители республики могут получить ответы на интересующие вопросы и сообщить о возникших технологических нарушениях.