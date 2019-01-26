Глава алтайских «жириновцев» покинет свой пост?

Новости 16.01.2019 19:44 108

В телеграм-канале «Политцентр» появилась информация о том, что депутат АКЗС и координатор алтайского реготделения ЛДПР Евгения Боровикова в апреле покинет свой пост в связи с переходом на основную работу в краевой парламент. Как рассказала Боровикова «Политсибру», в апреле её полномочия координатора, действительно, прекратятся.

«Я не покидаю пост. У нас заканчиваются полномочия координационного совета, высшего руководящего органа регионального отделения. Соответственно, по уставу автоматически прекращаются полномочия координатора и контрольно-ревизионной комиссии. Будет переизбрание», - рассказала корреспонденту «Политсибру» Евгения Боровикова.

Также Боровикова рассказала, что планирует переизбираться на пост координатора.