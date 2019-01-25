Невозвратные долги за ЖКХ предложили списать со всех россиян

Новости 20.01.2019 22:26 303

В Госдуме предложили списать по примеру Чечни с россиян все невозвратные долги за ЖКХ. С инициативой выступил член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный, пишет РИА «Новости».

По мнению Куринного, невозвратные долги следует списать во всех регионах.

«Дело в том, что их нельзя взыскать даже в судебном порядке. При попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности, и автоматически суд их спишет», — объяснил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Парламентарий подчеркнул, что общее решение по списанию невозвратной заложенности избавит россиян от необходимости проходить длинные судебные процессы. Депутат уточнил, что речь идет не только о долгах за газ, но и по другим коммунальным услугам.

Напомним, ранее суд Грозного обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность жителей за газ, так как из-за истечения сроков давности она стала «безнадежной к взысканию».